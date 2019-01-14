Sistema federal fora do ar interrompe serviços do Detran-MS

Aviso
Os serviços interrompidos vão de vistoria e transferência de veículos, emissão de CRLV, CRV e CNH, além da liberação de veículos
O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que está com todos os serviços fora do ar nesta segunda-feira (14). O motivo é a falta de conexão com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), o que prejudica alguns procedimentos do órgão.
Os serviços interrompidos vão de vistoria e transferência de veículos, emissão de CRLV, CRV e CNH, além da liberação de veículos. A falta de conexão ao banco de dados nacional acontece em todo o Estado e não há previsão para que o atendimento volte ao normal.
O órgão ressalta que antes de ir a uma agência do Departamento, os usuários devem ligar para o setor de Call Center pelo (67) 3368-0500.
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