Sistemas do Detran-MS estão funcionando normalmente

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A falha na comunicação deixou o sistema ficou fora do ar na última segunda-feira (14) em todo o Estado
Após manutenção corretiva a falta de comunicação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) com o banco de dados nacional da Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), foi solucionado nesta terça-feira (15) e neste momento todos os serviços do órgão estão funcionando normalmente.
A falha na comunicação deixou o sistema ficou fora do ar na última segunda-feira (14) em todo o Estado.
Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato através do Call Center pelo (67) 3368-0500.
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