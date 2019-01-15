Sistemas do Detran-MS estão funcionando normalmente

Após manutenção corretiva a falta de comunicação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) com o banco de dados nacional da Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), foi solucionado nesta terça-feira (15) e neste momento todos os serviços do órgão estão funcionando normalmente.

A falha na comunicação deixou o sistema ficou fora do ar na última segunda-feira (14) em todo o Estado.

Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato através do Call Center pelo (67) 3368-0500.