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Educação

Governo do Estado contrata assistente de atividades educacionais

Ao todo, são 74 vagas em 17 municípios de MS

Renan Nucci

Publicado em 18/01/2019 às 14:44

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A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu, nesta quinta-feira (17.01), o Processo Seletivo Simplificado para contratação de assistente de atividades educacionais que deverão executar as ações estabelecidas na Proposta de Educação Integral das unidades de Ensino Fundamental integrantes do Programa Escola da Autoria. Ao todo, são 74 vagas em 17 municípios de MS.

Publicado na edição n. 9.823 do Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital apresenta o quantitativo de vagas por escola em cada município, além das fichas para cadastro e local para as inscrições, presentes nos anexos do documento.

Vale ressaltar que a documentação comprobatória de escolaridade, currículo e documentos pessoais serão conferidos no ato da entrega, na presença do candidato. Os documentos exigidos deverão ser entregues das 8h às 11h e das 13h às 17:30h, nos locais que constam no edital.

A publicação, na íntegra, está disponível nas páginas 9 a 12, do DOE desta quinta-feira. As fichas de inscrição, estão disponíveis para download no site da SED.

 

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