Semana começa com 10 concursos abertos e salários de até R$ 12,9 mil

Mato Grosso do Sul começa a semana com dez concursos e processos seletivos abertos. Parte das oportunidades inscrevem nesta semana e o restante em fevereiro. Os salários oferecidos começam com o valor do mínimo e ultrapassam R$ 12,9 mil.

Bonito – A prefeitura de Bonito abriu concurso com 226 vagas e salários que variam entre R$ 998,00 a 3.551,66. As jornadas de trabalho são de 8h diárias ou de 20h semanais. As inscrições são realizadas exclusivamente até 10 de fevereiro de 2019 pelo site www.fapec.org.br .

Taxas variam entre R$ 115,00 e R$ 150,00. As oportunidades de nível fundamental, médio e superior, são distribuídas entre os cargos de:

Advogado (1); Assistente Social (4); Contador (1); Enfermeiro Padrão (2); Farmacêutico Bioquímico (2); Fisioterapeuta (2); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (2); Professor de Artes 1º ao 5º ano (4); Professor Regente de Educação Infantil (25); Professor Regente 1º ao 5º ano (29); Agente Administrativo (8); Assistente de Administração (6); Auxiliar de Consultório Dentário (2); Fiscal de Postura (1); Guarda Vidas (5); Orientador Social (3); Técnico de Enfermagem (2); Cuidador (6); Auxiliar de Serviços Diversos (20); Gari (17); Merendeira (20); Motorista Cnh C (4); Motorista Cnh D (4); Operador de Máquinas (4); Tratorista (2); Vigia (35) e Zelador (14).

Ribas do Rio Pardo - A prefeitura abriu concurso e processo seletivo que juntos somam 151 vagas para todos os níveis de escolaridade. As inscrições se encerram no dia 27 de janeiro e podem ser feitas pelo endereço eletrônico concurso.fapec.org. As taxas variam entre R$ 100,00 e R$ 160,00.

O concurso público conta com os cargos de Assistente Social (1); Biólogo; Controlador Interno (2); Educador Físico (1); Educador Social II (1); Fiscal de Meio Ambiente; Geógrafo; Médicos das especialidades de Anestesista - 20h (1); Cirurgião Geral - 20h (1); Clínico Geral - 40h (1); ESF - 40hr (1); Obstetra - 40h (1); Ortopedista (1); Pediatra - 40h (1) e Plantonista (1); Terapeuta Ocupacional; Professores de Educação Básica das áreas de 1º ao 5º - Sala Multiseriada - Escola Polo (10); Arte (12); Professor Interprete (1) e Professor Monitor (15); Agente de Administração (3); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Eletricista de Baixa e Alta Tensão (1); Fiscal de Obras e Posturas; Instrutor de Música; Técnico em Enfermagem (15); Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Segurança do Trabalho; Agente de Proteção Social (4); Inspetor de Alunos (15); Fiscal de Atividades Urbanas; Mecânico (1); Monitor de Oficina de Artes (2); Motorista de Ambulância (1); Oficial de Manutenção (8); Operador de Motoniveladora (2); Operador de Pá Carregadeira (2); Recepcionista (8); Auxiliar de Agente de Proteção Social (4); Cozinheira; Coveiro; Gari; Motorista (15) e Tratorista (1).

Já o Processo Seletivo tem oportunidades para Agente Comunitário de Saúde (10) e Agente de Endemias (5). Os profissionais que assumirem estas funções vão atuar em jornadas de 20h a 40h de trabalho por semana, ou em escala de 12hX36h, com remunerações que variam de R$ 985,71 a R$ 12.969,94 ao mês.

Tacuru - A Prefeitura abriu concurso para formar cadastro reserva de profissionais de nível Fundamental, Médio/ Técnico e Superior. Os servidores atuarão em carga horária que varia entre 20h e 40h semanais e receberão salários que vão de R$ 790,67 a R$ 1.919,80.

São 82 vagas distribuídas entre os seguintes cargos: Assistente Social (1); Cirurgião Dentista (1); Contador; Enfermeiro Padrão (2); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal de Tributos Municipal (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Agente Administrativo (5); Agente de Saúde Pública (1); Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária (1); Secretário de Escola (1); Técnico em Radiologia (1); Auxiliar de Mecânico (1); Auxiliar de Serviços Diversos (2); Lixeiro (1); Merendeira (1); Motorista (8); Operador de Máquinas (1); Servente (1); Vigia (4); Zelador (4); Professores de: Arte (3), Educação Física (3), Educação Infantil (3), Séries Iniciais (29), Ciências (2) e Língua Materna (Guarani) (1).

Inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2019, via internet, no site da organizadora concursos.sigmams.com.br, a taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ 45,00 e R$ 99,00. Caso não possua internet o interessado pode comparecer à sede administrativa do Centro de Referência da Assistência Social, na Avenida José de Lapaz Ortiz, 1330, Centro. No local será disponibilizado um Posto de Atendimento para inscrições com funcionamento das 8h às 11h e das 13h às 16h.

UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul abriu concurso para contratação de Professor de Ensino Superior nas áreas de: Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa (1); Língua Portuguesa (1); Engenharia Civil (1); Direito (2); Ciências Sociais (1);

Os profissionais atuarão nos Campi de Cassilândia; Dourados; Naviraí e Paranaíba. É necessário que os candidatos tenham Graduação, Licenciatura, Mestrado ou Doutorado.

A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 6.172,62 a R$ 8.698,87, de acordo com a titulação do profissional. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro de 2019 e são realizadas pelo endereço eletrônico concursos.uems.br. O valor da taxa é de R$ 220,56.

UEMS - Ainda na Uems estão abertas as inscrições para seleção de professores temporários e cadastro reserva. As vagas são para os campus de Campo Grande, Jardim e Paranaíba. Conforme o edital, em Campo Grande as vagas são para as áreas de Administração ou Ciências Econômicas, Ensino de Geografia e Geografia e suas Tecnologias.

No campus de Jardim, a seleção de professores é para área de Ciências Sociais. Os candidatos devem ter licenciatura em Ciências Sociais com pós-graduação stricto sensu em Ciências Sociais ou Sociologia ou Antropologia ou Ciência Política ou Filosofia ou História.

Já em Paranaíba, as vagas são para Literatura e Língua Portuguesa e Linguística. A exigência para Literatura é Graduação em Letras e pós-graduação stricto sensu em Letras ou estudos Literários ou Teoria Literária ou Literatura Comparada. Já para outra disciplina é graduação em Letras e pós-graduação stricto sensu Letras ou Linguística ou Estudos da Linguagem.

Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de fevereiro. Os documentos da inscrição podem ser entregues pessoalmente ou encaminhados pelos Correios, exclusivamente via Sedex. O processo seletivo dos docentes será dividido em prova didática e prova de títulos.

UFMS - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul recebe inscrições para o novo concurso público com 42 vagas para professor. Os profissionais que forem admitidos devem atuar em jornadas de 20h semanais de trabalho, ou em regime de dedicação exclusiva. As remunerações variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

As contratações acontecerão nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições vão até o dia 10 de março de 2019, pelo endereço eletrônico www.concursos.ufms.br . A taxa custa R$ 250,00.

UFMS - Também há oportunidades para os cargos de técnico-administrativos em educação. Esses profissionais de nível superior atuarão em Campo Grande e o valor da remuneração é de R$ 4.180,66, para jornada de trabalho de 40h semanais.

Os cargos disponíveis são: Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software (1); Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e redes (1); Administrador (1); Químico (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (3).

As inscrições podem ser realizadas a partir pelo site www.concurso.fapec.org até o dia 17 de março de 2019. A taxa custa R$ 150,00.

UFGD – A Universidade Federal da Grande Dourados abriu inscrições para dois concursos que contratarão técnicos-administrativos e docentes. Para garantir a participação os candidatos devem acessar o site cs.ufgd.edu.br até o dia 18 de fevereiro de 2019. O valor das taxas varia conforme o cargo, mas há isenção para quem tem direito.

Com jornadas de 40h semanais e salários que variam entre R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, são oferecidas 14 vagas de nível médio/técnico e superior:

Assistente em administração (2); técnico em eletrotécnica (1); técnico em eletromecânica (1); técnico laboratório - área informática (1); técnico laboratório - área ciências agrárias (1); administrador (4); contador (1); engenheiro - área mecânica (1); arquivista (1); e técnico em assuntos educacionais (1).

Com jornadas de 20h semanais, salários que variam entre R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 e regime de dedicação exclusiva, são oferecidas mais 17 vagas para professores auxiliares e adjuntos:

Economia (1); ciências contábeis (1); ensino de química (1); físico-química (1); cooperação internacional (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); psicologia social comunitária (1); anatomia cirúrgica / cirurgia (1); anatomia patológica (1); clínica médica (1); ginecologia e obstetrícia (2); medicina de família e comunidade (2); medicina do trabalho e perícia médica (1); ortopedia (1); saúde da comunidade e bioética (1).

IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul abriu concurso público para cargo de Magistério Federal, na categoria funcional de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As vagas devem preencher quadro de pessoal permanente do IFMS nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Coxim; Corumbá; Dourados; Jardim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã ou Três Lagoas.

As vagas disponíveis são para as áreas de administração (5); arquitetura (5); biologia (1); educação física (2); informática/redes (1); português/inglês (2); química (2). A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, de acordo com a titulação, mais auxílio-alimentação R$ 458,00.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br), de 6 a 25 de fevereiro. O valor da taxa é de R$ 150,00.

SAD/SED - A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização em conjunto com a Secretaria-Adjunta de Estado de Educação abriu dois editais de processos seletivos para contratar profissionais de nível Médio/ Técnico e Superior, para aulas do Projovem Urbano.

Serão preenchidas vagas nas funções de Assistente Pedagógico de Núcleo (1); Educador de Participação Cidadã (1); Educador de Qualificação Profissional (1); Educador de Ensino Fundamental - Professor do 6º ao 9º do Ensino Fundamental - Matemática (1); Inglês (1).

Quando contratados, os servidores atuarão no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, em Campo Grande. A carga horária a ser cumprida varia de 30h a 40h semanais e os salários vão de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00.

Inscrições deverão ser feitas nos dias 21 e 22 de janeiro de 2019, presencialmente, no Centro de Formação Mariluce Bittar, na Rua dos Dentistas, 500, Bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo, Campo Grande. O candidato deverá comparecer das 8h às 13h com os documentos solicitados no edital.

As seleções serão feitas por meio de Avaliação Curricular. A validade das seleções é de um ano, prorrogáveis por igual período. Para mais informações consulte os documentos disponíveis em nosso site.