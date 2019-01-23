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Trabalhadores podem solicitar o Seguro-Desemprego pela internet

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2019 às 16:51

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Desde o dia 21 de novembro do ano passado, o trabalhador pode solicitar o benefício do Seguro-Desemprego diretamente pela internet, assim que receber a documentação do empregador. A partir desse momento, há um prazo de 30 dias para receber o benefício. Essa nova medida proporciona maior comodidade, menos filas e deslocamentos.

Caso o trabalhador não consiga concluir o procedimento pela internet, ele pode comparecer à Funtrab, na Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Nos municípios do interior do Estado, ele deve se dirigir às Casas do Trabalhador ou posto de atendimento do Ministério do Trabalho.

Anteriormente, para encaminhar o Seguro-Desemprego o trabalhador precisava comparecer a um posto de atendimento do Sine, preencher um formulário e entregar a documentação e aguardar o prazo de 30 dias para recebimento do benefício.

Como proceder ?

Primeiro, o interessado deve fazer o cadastro no site Portal Emprega Brasil, ou seja , no https://empregabrasil.mte.gov.br/ . Caso já tenha um, basta informar usuário e senha.


Será necessário informar dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, estado de nascimento (se for nascido no exterior, a opção será “Não sou brasileiro”). Essas informações serão validadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Caso estejam corretas, o trabalhador será direcionado a responder um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico laboral. É importante ter em mãos a Carteira de Trabalho e acertar pelo menos quatro das cinco perguntas. Em seguida, o trabalhador receberá uma senha provisória que deverá ser trocada no primeiro acesso. Caso o usuário não consiga acertar as respostas, terá de aguardar 24 horas para uma nova tentativa ou entrar em contato com a central 135 do INSS para auxílio.


Ao finalizar o cadastro, o trabalhador terá acesso aos serviços do Emprega Brasil. Uma das opções será “Solicitar Seguro-Desemprego”.

Será necessário preencher um cadastro com informações pessoais e profissionais, o mesmo que era preenchido anteriormente nos postos do Sine.

O cadastro está dividido em oito páginas, com informações pessoais, profissionais, acadêmicas, vagas de emprego e cursos de qualificação disponíveis. Ao finalizar o preenchimento de cada página, o próprio programa direciona o trabalhador automaticamente para a página seguinte:

Uma das páginas permite ao trabalhador colocar informações sobre sua qualificação acadêmica e profissional, dados importantes para que o programa busque vagas de emprego disponíveis na área do trabalhador:


As vagas de emprego são relacionadas automaticamente pelo programa:

O agendamento para as vagas de emprego é muito simples e intuitivo:

O trabalhador tem ainda a opção de se inscrever em cursos de qualificação:
Ao final, basta confirmar o interesse em solicitar o benefício do Seguro-Desemprego:

Aí, é só agendar o atendimento presencial para confirmar o cadastro e aguardar a liberação das parcelas, o que deve ocorrer 30 dias após o preenchimento do documento pela internet.

Se a data para o atendimento presencial ultrapassar o prazo de 30 dias, a emissão da parcela ocorrerá na semana seguinte ao atendimento.

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