Governo divulga resultado dos recursos da prova de digitação do concurso da Polícia Civil

Concurso
Ao todo, 311 recursos foram impetrados
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) através do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (25), divulgou o resultado dos recursos relativos a prova prática de digitação, aplicada aos candidatos que concorrem ao cargo de agente de polícia judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS).
Ao todo, 311 recursos foram impetrados. Dos quais, 56 foram deferidos, e 255 indeferidos. A publicação do edital atende determinação judicial proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1412397-72.2018.8.12.0000.
Confira a publicação completa, a partir da página 8 do DOE edição n. 9.829.
Concurso Polícia Civil de MS
Ao todo são ofertadas 180 vagas para o cargo de agente de polícia judiciária, sendo, 80 na função de escrivão e 100 para a função de investigador.
Luto
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
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