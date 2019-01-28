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IPVA 2019: prazo para pagamento com desconto de 15% termina nesta semana

Prazo vence no dia 31 de janeiro

Guilherme Henrique

Publicado em 28/01/2019 às 11:58

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O prazo para o pagamento à vista ou da primeira parcela do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2019), vence no dia 31 de janeiro. O Governo do Estado reforça que, para os contribuintes que optarem pelo pagamento em parcela única, há 15% de desconto.

Conforme a Superintendência de Administração Tributária (SAT), da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), o pagamento poderá ser feito de várias formas e diretamente nos bancos credenciados que recolhem tributos do Estado de MS, em qualquer Unidade da Federação. São eles: Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco (Conta Fácil), Banco Cooperativo Sicredi, Banco Rural, Banco Bradesco e Banco Safra.

Há também a possibilidade de o IPVA ser pago nos pontos de arrecadação do Departamento de Trânsito de MS (Detran); nas Agências dos Correios; nas Agências Fazendárias (Agenfas) de todo o Estado, que possuem caixa bancário; nas unidades do Fácil em Campo Grande (Aero Rancho, Guaicurus, Coronel Antonino e Shopping Bosque dos Ipês), no horário das 8h às 16h.

Quem preferir pode ainda quitar o débito nos caixas eletrônicos através do código de barras; nas casas lotéricas para valores de até R$ 1.000,00 até às 18h; e para os que desejam ainda mais comodidade, o pagamento pode ser feito por meio da internet ou aplicativos de celulares e tablets dos bancos conveniados.

Para o parcelamento, os próximos vencimentos são nos dias 28 de fevereiro; 29 de março; 30 de abril e 31de maio. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Do total arrecadado, 50% são revertidos para o município em que o veículo está registrado e 50% permanecem nos cofres públicos estaduais e são aplicados conforme o planejamento financeiro, podendo ser utilizado desde pagamento de servidores até políticas públicas como Educação, Saúde, Segurança, entre outros.

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