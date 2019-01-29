Detran inicia em fevereiro remoção de veículos apreendidos que estão nos pátios

Estado
Atualmente, há 48.541 veículos apreendidos em pátios do Detran em Mato Grosso do Sul
Com o credenciamento das duas empresas privadas que irão realizar o serviço de depósito e guarda de veículos automotores ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) por conta da superlotação dos pátios, o órgão está agora elaborando a normativa para a remoção dos veículos.
De acordo com informações do diretor-presidente interino, coronel Francisco Libório, os técnicos da Diretoria de Veículos vão se reunir para estabelecer os critérios necessários para a realização do serviço e a previsão é de que, no mês de fevereiro, as transferências possam ter início na Capital.
Atualmente, há 48.541 veículos apreendidos em pátios do Detran em Mato Grosso do Sul, sendo 19.327 apenas na Capital.
A portaria “N” número 33, que estabelece normas para o credenciamento, foi publicada na edição do dia 13 de agosto de 2018 do Diário Oficial do Estado. Na semana passada a publicação oficial trouxe o nome das empresas Autotran Transporte e Serviços Rodoviários Eireli e a AL Industrial Ltda.
Conforme a portaria, podem ser credenciadas empresas para atuar no âmbito das agências regionais de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Jardim, Naviraí e Aquidauana.
As empresas credenciadas precisam atender aos moldes e parâmetros instituídos pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), as normas estabelecidas pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) de forma a atender exclusivamente ao Detran-MS. O período de credenciamento terá a duração de 24 meses, podendo ser renovado por igual período conforme as exigências da lei.
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