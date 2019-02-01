Sistema está fora do ar e serviços do Detran-MS estão interrompidos

Atenção
Ainda não há previsão para o que o sistema volte a funcionar
O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que está com o serviço de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e veículos fora do ar nesta sexta-feira (01). O motivo é a queda no link da operadora OI. Ainda não há previsão para o que o sistema volte a funcionar.
O órgão ressalta que antes de ir a uma agência do órgão, os usuários devem ligar para o setor de Call Center pelo (67) 3368-0500.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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