Sistema está fora do ar e serviços do Detran-MS estão interrompidos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que está com o serviço de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e veículos fora do ar nesta sexta-feira (01). O motivo é a queda no link da operadora OI. Ainda não há previsão para o que o sistema volte a funcionar.

O órgão ressalta que antes de ir a uma agência do órgão, os usuários devem ligar para o setor de Call Center pelo (67) 3368-0500.