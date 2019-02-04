Semana começa com 77 ofertas de emprego na Capital

Oportunidade
Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 77 ofertas de emprego para empresas instaladas em Campo Grande, com destaque para 10 vagas no setor de logística. Confira aqui a lista.
Os interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro da Capital, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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