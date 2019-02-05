Funtrab tem 1,7 mil vagas de trabalho em todas as regiões de MS

Mais de 1.700 oportunidades de emprego estão disponíveis em todas as regiões de Mato Grosso do Sul com apoio da Fundação de Trabalho do Estado (Funtrab). Boletim divulgado na segunda-feira (4.2) dá detalhes das vagas.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Em Campo Grande, empresas estão contratando açougueiros, analistas de telemarketing, auxiliares de logística, confeiteiros, mecânicos e vendedores. Em Corumbá, há chances para motoristas e trabalhadores da pecuária.

Dourados tem oportunidade para pedreiro, piscineiro e professor de universidade (Administração). Em Três Lagoas, há vagas para técnico de enfermagem. Sonora contrata trabalhadores da cultura de cana-de-açúcar. Coxim admite vendedores e Ponta Porã procura classificadores de grãos.

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

No interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de seu município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab.