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Emprego

Funtrab tem 1,7 mil vagas de trabalho em todas as regiões de MS

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

Guilherme Henrique

Publicado em 05/02/2019 às 10:42

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Mais de 1.700 oportunidades de emprego estão disponíveis em todas as regiões de Mato Grosso do Sul com apoio da Fundação de Trabalho do Estado (Funtrab). Boletim divulgado na segunda-feira (4.2) dá detalhes das vagas. 

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Em Campo Grande, empresas estão contratando açougueiros, analistas de telemarketing, auxiliares de logística, confeiteiros, mecânicos e vendedores. Em Corumbá, há chances para motoristas e trabalhadores da pecuária.

Dourados tem oportunidade para pedreiro, piscineiro e professor de universidade (Administração). Em Três Lagoas, há vagas para técnico de enfermagem. Sonora contrata trabalhadores da cultura de cana-de-açúcar. Coxim admite vendedores e Ponta Porã procura classificadores de grãos.

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

No interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de seu município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab. 

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