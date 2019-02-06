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Consulado propõe ao Governo missão à República Tcheca para intercâmbio de tecnologias

Intercâmbio proposto pelo consulado do República Tcheca ao Estado prevê acesso às tecnologias do país e apresentação dos potenciais ecológicos e turísticos de Mato Grosso do Sul

Guilherme Henrique

Publicado em 06/02/2019 às 11:58

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Para tratar sobre projetos de intercâmbio de tecnologias organizados pelo Consulado da República Tcheca em Mato Grosso do Sul, o secretário estadual de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, recebeu nesta terça-feira (5.2) o cônsul honorário Evandro Trachta, que lidera um projeto de missão ao país em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

De acordo com o secretário, a proposta do consulado é apresentar a uma comitiva sul-mato-grossense, composta por representantes do governo, empresários e instituições, as potencialidades tchecas nas áreas de Energia Limpa, Reciclagem, Turismo, Tecnologia da Informação e Defesa, setores em que o país é apontado como referência.

“O consulado organiza uma missão à República Tcheca, para que a comitiva tenha acesso às tecnologias e também apresente os potenciais ecológicos e turísticos de Mato Grosso do Sul. Agenda que consideramos positiva por prospectar parcerias estratégicas para o Estado e criar uma ambiência favorável à competitividade do nosso Estado”, frisa Hashioka.

Segundo o cônsul honorário Evandro Trachta, a República Tcheca tem expertise na produção de energia eólica, de biogás, na fabricação de equipamentos de resgate e preservação de vidas QBRN (Química, Biológica, Radiológica e Nuclear) e também no desenvolvimento de sistemas de cidades inteligentes, que permitem otimizar a infraestrutura urbana para tornar as cidades mais eficientes através da tecnologia de informação e comunicação.

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