Filhote de cachorro prende cabeça em lata de alumínio e dona procura Bombeiros

A equipe do Corpo de Bombeiros de Corumbá, a 293 km de Aquidauana, atendeu a um pedido de resgate de cachorro na manhã desta quarta-feira (6). A dona levou o cão até o quartel geral para retirar a lata de alumínio que estava presa a cabeça do animal.

O cão, segundo a tutora, começou a uivar e ela não conseguiu tirar a lata. Os militares do Centro de Operações retiraram o objeto sem ferir o animal.

Segundo o sargento André Marti do Centro de Operações, somente esse ano foram registradas oito ocorrência de animais domésticos presos a objetos, grades ou máquinas.

O Corpo de Bombeiros de Corumbá atendeu nas últimas 24h, 10 ocorrências. O destaque foi um filhote de cão, que ficou com a cabeça presa a uma lata de alumínio.