Filhote de cachorro prende cabeça em lata de alumínio e dona procura Bombeiros

Corumbá
Esta é a oitava ocorrência com animais domésticos presos a objetos em 2019
A equipe do Corpo de Bombeiros de Corumbá, a 293 km de Aquidauana, atendeu a um pedido de resgate de cachorro na manhã desta quarta-feira (6). A dona levou o cão até o quartel geral para retirar a lata de alumínio que estava presa a cabeça do animal.
O cão, segundo a tutora, começou a uivar e ela não conseguiu tirar a lata. Os militares do Centro de Operações retiraram o objeto sem ferir o animal.
Segundo o sargento André Marti do Centro de Operações, somente esse ano foram registradas oito ocorrência de animais domésticos presos a objetos, grades ou máquinas.
O Corpo de Bombeiros de Corumbá atendeu nas últimas 24h, 10 ocorrências. O destaque foi um filhote de cão, que ficou com a cabeça presa a uma lata de alumínio.
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