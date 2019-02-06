Veículos apreendidos no Detran vão a leilão a partir do dia 21 de fevereiro

Os veículos que foram apreendidos e encaminhados para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) serão levados para leilão. A informação foi confirmada em publicação desta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Estado.

São quase 5 mil veículos ao todo e o certame deve ocorrer entre 12h (de MS) do dia 21 de fevereiro e às 17h do dia 28.

Irão a leilão sucatas e veículos caracterizados como inservíveis, removidos, recolhidos ou apreendidos que foram abandonados ou não reclamados pelos donos.

De acordo com a publicação, são 4.920 veículos, sendo 4.108 motocicletas e 812 automóveis, totalizando 938.120 kg de massa.

Além de Campo Grande, os veículos estão apreendidos em Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O leilão será através do site www.ipcleiloes.com.br.