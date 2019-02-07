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Transferência de veículos do Detran-MS para pátios terceirizados começa na próxima semana

Atualmente, há 48.822 veículos apreendidos em pátios no Mato Grosso do Sul

Guilherme Henrique

Publicado em 07/02/2019 às 10:33

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dará início na próxima segunda-feira (11.02) a transferência de aproximadamente 1,8 mil veículos do pátio para as empresas  Autotran Transporte e Serviços Rodoviários Eireli e à AL Industrial Ltda, credenciadas para o depósito e guarda dos veículos recolhidos pelo Departamento.

Atualmente, há 48.822 veículos apreendidos em pátios no Mato Grosso do Sul, sendo 19.496 apenas na Capital. Pensando na superlotação dos espaços, tanto em Campo Grande quanto no interior, o Detran passou a credenciar empresas privadas que possam oferecer o serviço. A Portaria “N” número 33, que estabelece normas para o credenciamento das empresas, foi publicada na edição do dia 13 de agosto de 2018 do Diário Oficial do Estado.

Segundo a gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, inicialmente as empresas receberão alguns veículos do pátio na Capital. “O intuito é que outras empresas regionais se credenciem para atender a demanda do interior”, explica.

Segundo o membro da Comissão de empresas privadas responsáveis pela prestação de serviços de depósito do Detran-MS, Arioldo Centurião, para o credenciamento as empresas precisam passar por uma rigorosa avaliação conforme foi regulamentado. “Os critérios avaliados foram os de idoneidade e capacitação jurídica, capacidade teórica, quadro de pessoal, instalação do imóvel e impedimentos e proibições ao credenciamento. O período de credenciamento terá a duração de 24 meses, podendo ser renovado por igual período conforme as exigências da lei”, concluiu.

Haverá uma comunicação no Diário Oficial, de remoção dos veículos para o depósito, para que os usuários saibam onde localizar. As empresas começam a receber veículos recolhidos nas blitze a partir do dia 15 de março. 

Endereço

Autotran Transporte e Serviços Rodoviários Eireli – Avenida: Gury Marques 7.155

AL Industrial Ltda – Trecho Anel Rodoviário, 14.616

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