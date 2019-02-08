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Ataque de abelhas deixa 4 feridos; grávida está entre vítimas

Bombeiros realizaram um incêndio controlado na vegetação onde as abelhas estavam espalhadas

Daniele Valentin

Publicado em 08/02/2019 às 18:41

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Um ataque de abelhas assustou a população e deixou pelo menos quatro pessoas feridas, entre vítimas uma gestante, nesta sexta-feira (8) em Nova Alvorada do Sul.

Conforme o Nova Alvorada News, o enxame de abelhas se hospedou em um terreno baldio próximo a uma escola na rua Francisco Bressan, no Centro. 

O ataque teve início por volta das 8h, e só foi controlado após a chegada de uma guarnição do Corpo de Bombeiros, os militares informaram que a gestante atacada pelas abelhas foi socorrida e levada a uma unidade de pronto atendimento por uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Outras três vítimas que também sofreram ataque foram levadas para o Hospital Municipal. Os bombeiros realizaram um incêndio controlado na vegetação onde as abelhas estavam espalhadas. Foi constatado ainda que parte das abelhas estão alojadas um poste de energia elétrica.

A área do incidente foi isolada, foi contactada a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica que irá desligar a rede para que os bombeiros realizem a retirada da colmeia. A gestante e uma outra pessoa permaneceu internada no hospital. Não foi divulgado o quadro clínico vítimas que foram picadas pelas abelhas.

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