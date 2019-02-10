Sesc MS abre vagas de estágio para acadêmicos de Educação Física em Aquidauana

Oportunidade
Estão abertas as inscrições para estágio em várias áreas de formação nas unidades do Sesc de Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Ponta Porã e Três Lagoas.
Os estagiários receberão remuneração mais auxílio transporte por 20 horas de dedicação semanal. As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de fevereiro por meio do site sesc.ms na aba “Trabalhe no Sesc”.
As vagas para as cidades do interior são destinadas aos acadêmicos de Educação Física. Já para as unidades de Campo Grande, as vagas são direcionadas a estagiários das seguintes áreas: Administração, Análise de Sistemas, Artes Visuais, Biblioteconomia, Educação Física, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Rede de Computadores e Música.
Serviço – Informações pelo telefone 3311-4300
Luto
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INFRAESTRUTURA
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