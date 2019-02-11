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Detran-MS dá início a campanha volta às aulas nesta segunda-feira

Nas unidades escolares da iniciativa privada e do município as aulas já começaram

Guilherme Henrique

Publicado em 11/02/2019 às 11:15

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul Detran-MS (Detran-MS) dará início nesta segunda-feira (11.2) ao trabalho de conscientização da campanha Volta às Aulas, em Campo Grande. As atividades deverão atingir pelo menos 5,5 mil alunos de escolas das redes pública e particular da Capital. Nas unidades escolares da iniciativa privada e do município as aulas já começaram; na Rede Estadual de Ensino a volta às aulas será na segunda-feira (18).

Segundo informações da diretora de Educação para o Trânsito do Departamento, Elijane Coelho, este ano a ação vai ser diferente. “Vamos realizar palestras com os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A ideia é que eles saiam daqui como os multiplicadores de informações. Eles vão saber repassar o recado aos pais”, enfatiza.

Segundo ela, as palestras serão ministradas todos os dias nos períodos matutino e vespertino, durante o período de quinze dias. “Vamos conversar com as crianças sobre a importância da faixa de pedestre, o uso de acentos elevados, do cinto de segurança, capacetes, filas duplas e outros problemas enfrentados em momentos de grande fluxo de veículos na entrada e saída das escolas”, conclui.

No segundo momento, após as palestras educativas, será a vez da fiscalização entrar em atividade, desta vez, como forma de coibir os excessos e transgressões às regras de trânsito por meio do registro de autos de infração.

Para o chefe do setor de Fiscalização de Trânsito do Departamento, André Canuto, os agentes estarão na porta das escolas para garantir a fluidez do trânsito e autuando os motoristas, caso seja necessário. A segurança na travessia dos pedestres e filas duplas também estarão no foco da fiscalização do Detran.

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