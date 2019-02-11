Em 10 dias, cinco serpentes são capturadas de residências em Coxim

Policiais Militares Ambientais de Coxim capturaram neste domingo (10) a quinta serpente em dez dias. Ela estava na árvore do quintal de uma residência.

A cobra - que não é peçonhenta - foi capturada pela PMA, colocada em uma caixa de contenção. Como não apresentava ferimentos foi solta no seu habitat natural.

Outros casos - No dia 31, duas serpentes peçonhentas do gênero Bothrops (Jararaca), de duas espécies diferentes, uma delas conhecida como boca-de-sapo, tinham sido capturadas, quando localizadas embaixo de uma máquina de lavar na área de serviço de uma residência na cidade.

No dia 4 de fevereiro foi capturada uma serpente também do gênero Bothrops (Jararaca), e igualmente no perímetro urbano.

No dia 7 desse mês uma serpente da espécie caninana (Spilotes pullatus), foi capturada em uma chácara no perímetro urbano. O proprietário da chácara acionou a PMA, quando avistara o animal no madeiramento do telhado de sua residência. Todas as serpentes capturadas foram soltas no seu habitat natural.