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Lote com 100 veículos é removido do Detran no 1º dia de transferências

Veículos serão levados para pátios terceirizados em Campo Grande

Daniele Valentin

Publicado em 11/02/2019 às 17:00

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O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu início, na tarde desta segunda-feira (11) à remoção dos veículos que serão transferidos para pátios terceirizados em Campo Grande.

De acordo com informações da gerente regional do Departamento, Loretta Barbosa Figueiredo, cem veículos já foram devidamente catalogados, fotografados e vistoriados para a transferência. São 51 carros e 49 motocicletas que deverão ser relocados em um prazo de aproximadamente 30 dias. No total, 1,8 mil estão na lista para ser transferidos de local.

Os donos dos pátios credenciados receberão o valor fixo de R$ 150 por cada carro e R$ 75 por moto que estão em transferência. Após o dia 15 de março, os carros apreendidos em operações de Blitz também serão levados diretamente para os pátios terceirizados e destes será cobrada a diária de R$ 19,29 por carro e R$ 4,13 por moto.

“São veículos que já estão prontos para o próximo leilão e retira-los dos pátios do Detran faz parte da nossa estratégia para dar agilidade e andamento aos futuros arremates. Além disso, a saída desses cem primeiros veículos vai agilizar a entrada dos caminhões cegonha para a retirada dos demais”, explicou Loretta.

Segundo ela, esse é um trabalho minucioso e que precisa ser feito com bastante cautela para preservar as condições físicas dos carros e motos que serão retirados. “Essa é uma grande responsabilidade. Fazer a remoção sem prejuízos aos bens”, enfatizou.

Nesta segunda-feira, apenas dez veículos foram encaminhados para a empresa Autotran Transportes e Serviços Rodoviários Eireli, localizada na Avenida Guaicurus, que tem capacidade para receber cerca de 30 mil veículos.

O trabalho de remoção continua nos próximos dias, conforme o cronograma de atividades. O custo com as transferências está a cargo da empresa credenciada, assim como a responsabilidade na segurança deles e será acompanhada por funcionários do Departamento. Outro requisito exigido pelo órgão foi que as empresas oferecessem monitoramento dos pátios 24 horas com a utilização de câmeras e seguranças.

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