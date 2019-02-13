Cortes de frango produzidos em Dourados serão recolhidos por risco de Salmonella

A BRF anunciou recall de produtos com a marca Perdigão por risco de presença da bactéria Salmonella enteritidis. Os lotes de alguns produtos de carne de frango in natura a serem recolhidos foram produzidos nos dias 30 de outubro e 5, 6 7, 9, 10 e 12 de novembro de 2018 na unidade de Dourados.

Dias antes de emitir a nota oficial comunicando os consumidores sobre o recolhimento, a diretoria da empresa BRF (Brasil Foods) entrou em contato com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.

Na oportunidade a empresa deixou clara a intenção do chamado ‘recall’, ou seja, a troca dos produtos – que foram fabricados na unidade do município de Dourados – descartou a possibilidade de fechamento da planta, e descartou também a paralisação de abates ou redução do quadro de funcionários.

Além disso, a empresa que é uma das maiores exportadoras de ave do mundo e a única companhia do Brasil com rede de distribuição de produtos em todo território nacional, garantiu a realização imediata de ajustes e ampliação do rigor sanitário.

Na oportunidade e antes mesmo de ser comunicado oficialmente por parte do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o Governo do Estado/Semagro/Iagro, de posse da relação de todos os núcleos que abateram suas aves no SIF 18 - no tempo referido - fez uma varredura nos relatórios dos fiscais agropecuários do Estado, que trazem anotações das ações rotineiras de vigilância sanitária realizadas por eles.

Neste levantamento, foi verificado que durante o alojamento das aves correspondente aos lotes abatidos não houveram notificações e intercorrências. Segundo o Secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, pasta a qual a Agencia é vinculada, a equipe está de prontidão a espera de mais informações para que outras providências sejam tomadas.

Com informações Governo de Mato Grosso do Sul*