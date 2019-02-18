Veículos removidos do Detran serão leiloados em março

Os pátios credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) para o serviço de remoção e guarda de veículos receberam, na semana passada, 108 carros e motos.

Destes, cem foram levados para a Autotran, na avenida Gury Marques e serão leiloados no próximo mês.

Segundo informações do coordenador da Comissão de Leilões do Departamento, Diego Fernando de Arruda Soares, são 51 carros e 49 motos. Os demais foram transferidos para o pátio da AL Industrial.

A remoção dos veículos continua nessa semana como forma de desafogar o pátio na sede do Detran, que hoje tem como meta a retirada de 1,8 mil veículos.

A gerente regional do Departamento de Trânsito, Loretta Barbosa Figueiredo explica que estes veículos que saíram foram catalogados, fotografados e vistoriados para garantir a integridade física dos bens.

Após o leilão de cada um destes veículos, os pátios credenciados receberão o valor fixo de R$ 150,00 por carro e R$ 75,00 por moto.

A partir do dia 15 de março os pátios também passarão a receber os veículos apreendidos em blitzes. Para estes, serão cobradas as taxas de diárias já existentes, R$ 19,29 para carros e R$ 4,13 para motos.

Com informações portal MS