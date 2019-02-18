Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:54

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Veículos removidos do Detran serão leiloados em março

Após o leilão de cada um destes veículos, os pátios credenciados receberão o valor fixo de R$ 150,00 por carro e R$ 75,00 por moto

Daniele Valentin

Publicado em 18/02/2019 às 14:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os pátios credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) para o serviço de remoção e guarda de veículos receberam, na semana passada, 108 carros e motos.

Destes, cem foram levados para a Autotran, na avenida Gury Marques e serão leiloados no próximo mês. 

Segundo informações do coordenador da Comissão de Leilões do Departamento, Diego Fernando de Arruda Soares, são 51 carros e 49 motos. Os demais foram transferidos para o pátio da AL Industrial. 

A remoção dos veículos continua nessa semana como forma de desafogar o pátio na sede do Detran, que hoje tem como meta a retirada de 1,8 mil veículos.

A gerente regional do Departamento de Trânsito, Loretta Barbosa Figueiredo explica que estes veículos que saíram foram catalogados, fotografados e vistoriados para garantir a integridade física dos bens.

Após o leilão de cada um destes veículos, os pátios credenciados receberão o valor fixo de R$ 150,00 por carro e R$ 75,00 por moto.

A partir do dia 15 de março os pátios também passarão a receber os veículos apreendidos em blitzes. Para estes, serão cobradas as taxas de diárias já existentes, R$ 19,29 para carros e R$ 4,13 para motos.

Com informações portal MS

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo