Policial aposentado encontra cascavel de mais de 1 metro dentro de casa

PMA
Espécie é peçonheta e perigosa, porém, não é agressiva, tendendo a fugir ao avistar o ser humano
Um policial civil aposentado acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental) nesta quarta-feira (20) depois de encontrar uma cascavel de 1,3 metro dentro de casa, no Bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande.
Os militares capturaram a serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel) e a colocaram em uma caixa de contenção.
Sem ferimentos, a serpente foi encaminhada ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).
A Cascavel é peçonheta e perigosa, porém, não é agressiva, tendendo a fugir ao avistar o ser humano. O veneno atua no sistema nervoso, dificultando a locomoção e respiração das vítimas. Cada fêmea tem entre 16 e 24 filhotes.
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