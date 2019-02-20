Policial aposentado encontra cascavel de mais de 1 metro dentro de casa

Um policial civil aposentado acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental) nesta quarta-feira (20) depois de encontrar uma cascavel de 1,3 metro dentro de casa, no Bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

Os militares capturaram a serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel) e a colocaram em uma caixa de contenção.

Sem ferimentos, a serpente foi encaminhada ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

A Cascavel é peçonheta e perigosa, porém, não é agressiva, tendendo a fugir ao avistar o ser humano. O veneno atua no sistema nervoso, dificultando a locomoção e respiração das vítimas. Cada fêmea tem entre 16 e 24 filhotes.