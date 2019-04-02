Funtrab oferece 22 vagas de emprego em Aquidauana

Oportunidade
No total, estão disponíveis 824 vagas em Mato Grosso do Sul
Para quem está à procura de oportunidades de trabalho a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece, nesta segunda-feira (1.4), 824 vagas de emprego, das quais 159 são para Campo Grande.
Destaque para os municípios de Sonora com 312 vagas (sendo 130 para operador de máquina agrícola e 75 para motorista de caminhão, dentre outras); Costa Rica com 65 oportunidades (cinco para balconista de farmácia e 12 para motorista de caminhão); Ponta Porã com 49 vagas (das quais 38 são para trabalhador da cultura de maçã); São Gabriel Do Oeste com 42 vagas (15 de garçom e 15 para auxiliar de cozinha dentre outras); Bataguassu com 46 vagas (das quais 40 são para auxiliar de linha de produção) e Itaquiraí com 31 oportunidades (sendo 20 vagas para auxiliar de produção).
Confira abaixo o número de vagas por município:
As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho na Funtrab da localidade da vaga. Em Campo Grande a Fundação funciona na rua 13 de Maio, 2.773, centro, das 7h às 17h e, no interior, os endereços podem ser consultados no site.
Mais oportunidades podem ser conferidas no Boletim de Vagas.
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