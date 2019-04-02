Funtrab oferece 22 vagas de emprego em Aquidauana

Para quem está à procura de oportunidades de trabalho a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece, nesta segunda-feira (1.4), 824 vagas de emprego, das quais 159 são para Campo Grande.

Destaque para os municípios de Sonora com 312 vagas (sendo 130 para operador de máquina agrícola e 75 para motorista de caminhão, dentre outras); Costa Rica com 65 oportunidades (cinco para balconista de farmácia e 12 para motorista de caminhão); Ponta Porã com 49 vagas (das quais 38 são para trabalhador da cultura de maçã); São Gabriel Do Oeste com 42 vagas (15 de garçom e 15 para auxiliar de cozinha dentre outras); Bataguassu com 46 vagas (das quais 40 são para auxiliar de linha de produção) e Itaquiraí com 31 oportunidades (sendo 20 vagas para auxiliar de produção).