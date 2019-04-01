Casa do Trabalhador começa semana com vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

A Casa do Trabalhador começou a semana oferecendo vagas de empregos em Aquidauana e Anastácio. Há também vagas para zona rural e outras cidades.

Entre as vagas locais de Aquidauana e Anastácio há oportunidades para auxiliar de mecânico, auxiliar de sushiman, carpinteiro, cozinheira, mecânico de automóveis, pedreiro, técnico de infraestrutura (com formação acadêmica em Técnico em Telecomunicações ou Eletrotécnica), técnico em manutenção de equipamentos de informática e vidraceiro.

Na área rural, há vagas de caseiro, mecânico e técnico agrícola.

Quem tiver interesse, basta ir até à Casa do Trabalhador, em Aquidauana, que fica na RuaEstevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652.