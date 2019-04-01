Casa do Trabalhador começa semana com vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

Aquidauana
A Casa do Trabalhador começou a semana oferecendo vagas de empregos em Aquidauana e Anastácio. Há também vagas para zona rural e outras cidades.
Entre as vagas locais de Aquidauana e Anastácio há oportunidades para auxiliar de mecânico, auxiliar de sushiman, carpinteiro, cozinheira, mecânico de automóveis, pedreiro, técnico de infraestrutura (com formação acadêmica em Técnico em Telecomunicações ou Eletrotécnica), técnico em manutenção de equipamentos de informática e vidraceiro.
Na área rural, há vagas de caseiro, mecânico e técnico agrícola.
Quem tiver interesse, basta ir até à Casa do Trabalhador, em Aquidauana, que fica na RuaEstevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS