Férias em Veneza: como fazer uma viagem econômica

Quando se fala em uma viagem para a Europa, várias pessoas já associam tal situação à altos custos, tanto de passagens quanto dos passeios dentro das cidades. No entanto, nem sempre isso é verdade, existem sites que permitem ótimos descontos nos preços de passagens e hotéis. E não podemos esquecer os hostels, ideais para os jovens que querem fazer um “mochilão”.

Claro, ainda temos uma dúvida quanto aos passeios, afinal de contas, é possível que vários locais famosos exijam que o turista pague um valor pela entrada ou pelo tour. Pensando nisso, separamos uma série de dicas para os viajantes que pretendem ir até Veneza e querem conhecer o máximo de atrações turísticas gastando o mínimo possível.

Ponte di Rialto

Veneza é uma cidade conhecida por seus canais, aliás, o transporte público na cidade é feito majoritariamente por meio de balsas, logo, é natural que a cidade também seja repleta de pontes. No total, são mais de 300 pontes e a mais conhecida e famosa é a Ponte di Rialto. Com um ar romântico, a ponte é ideal para os casais viajantes. Mas, se você está viajando sozinho não se preocupe: você pode ir para o Mercato di Rialto, que fica muito perto da ponte.

Mercato di Rialto

Este é um dos principais mercados de Veneza, quem o visita é recebido com uma variedade de cores dos prédios que o compõem. E até hoje vários produtos locais podem ser encontrados no mercado por preços bem atrativos. Se você viu o filme “Casino Royale” da série 007, então você reconhecerá o Mercato di Rialto facilmente, uma vez que o mesmo é onde ocorre uma das cenas de ação mais marcantes do filme.

No longa, Bond escolhe Veneza como o destino das suas férias românticas com Vesper Lynd, interpretada por Eva Green. O plano é gastar parte da fortuna ganha em uma partida de poker. Se quiser, você também pode fazer algo similar ao agente. Uma ideia é encontrar os melhores cassinos online no cassinos.info, e, em seguida você pode tentar a sorte em partidas de poker e utilizar o dinheiro obtido na sua própria viagem para Veneza. Claro, é apenas uma brincadeira, mas é possível estudar sobre o poker e ganhar bastante com o jogo, talvez não tanto quanto Bond, mas sim o suficiente para deixar sua viagem mais tranquila.

Praia do Lido di Venezia

Se você planeja visitar Veneza durante o verão e quer opções para se refrescar, nossa dica é simples: busque uma das praias nas diversas ilhas ao redor da mesma. A sua escolha final pode depender de qual praia está mais próxima do local que você está hospedado. Mas se tiver sem muitas ideias, a Praia do Lido di Venezia é uma ótima ideia.

As águas são calmas e limpas e a ilha na qual esta praia está localizada é bem mais moderna que Veneza, o que pode ajudar a apreciar as diferenças entre os estilos arquitetônicos contemporâneos e antigos. Além do mais, o cassino mais antigo do mundo fica na mesma ilha desta praia, assim, se você desistiu de apostar pela internet, você pode, pelo menos, jogar em solo veneziano em um cassino prestes a completar a marca de 4 séculos.

Piazza San Marco

Esta praça é certamente o ponto mais conhecido da cidade de Veneza, nos filmes é comum vermos a praça como ela realmente é: cheia de pessoas, sendo vários destes turistas, e com diversos pombos. Quem tira alguns minutos para assentar e apreciar a vista percebe que está realmente em Veneza, é possível ver os barcos passando pelo canal, os milhares de turistas e a arquitetura única da cidade.

Basílica di San Marco

Esta basílica foi construída para armazenar os restos mortais de San Marco, que é o padroeiro de Veneza. A igreja é uma obra de arte por si só, construída com o estilo bizantino, o interior da mesma é repleto dos mosaicos característicos que formam imagens ou padrões que se repetem ao longo das paredes.