Onça-pintada é encontrada morta e com sinais de atropelamento na BR-262

Uma onça-pintada foi encontrada morta às margens da BR-262 nesta quarta-feira (12), próximo ao Buraco das Piranhas, em Corumbá, a 425 km de Campo Grande. De acordo com as condições do animal, a suspeita é de que ele tenha sido atropelado na rodovia.

O chefe da delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Corumbá, Wesley Seron, contou ao Diário Corumbaense que estava retornando para a cidade de Aquidauana quando, ao passar pelo posto de fiscalização do Guaicurus, um colega alertou sobre o atropelamento.

Ele conta que viajou até o local indicado pelo colega e encontrou o animal. “Seguimos viagem até chegar ao local indicado, onde realmente constatamos que a onça estava às margens da BR-262, morta e com sinais de atropelamento. Fomos até a sede da PMA (Polícia Militar Ambiental) do Buraco das Piranhas e avisamos o militar plantonista para as providências”, explicou.