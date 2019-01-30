Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:35

Buscar

Últimas notícias
X

Meio Ambiente

Recuperada, onça passa por processo de readaptação no Refúgio Caiman, em Miranda

O animal foi encontrado com apenas 39 quilos e reabilitado pelo Cras

Renan Nucci

Publicado em 30/01/2019 às 16:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Da Redação

Resgatada em condições precárias de saúde, uma onça-pintada macho chegou ao Refúgio Ecológico Caiman, uma fazenda de 53 mil hectares do município de Miranda. O animal foi encontrado com apenas 39 quilos e recuperado graças ao trabalho de profissionais do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

Agora, passará por processo de readaptação para ser devolvido à natureza. No refúgio, onde diversos projetos de pesquisa e manejo de espécies recebem apoio, a onça deverá ficar num recinto provisório, uma espécie de quarentena, até que possa voltar ao habitat.

Leia Também

• Onça aparece em passarela e surpreende guias de turismo em fazenda de Miranda

• Onça pintada é encontrada morta em rodovia perto de Miranda

• Em cinco meses onça-pintada ganhou 39 quilos sob os cuidados do CRAS

Segundo a bióloga Lilian Helaine, coordenadora do Projeto Onçafari, que funciona na fazenda, apesar da viagem complicada, o animal chegou tranquilo e foi colocado em um local específico. “Ele é um cara que não está acostumado a isso ainda, não entendeu que tem uma área de mata para explorar aqui”, explicou.

Ele foi alimentado com carne e frango e com o passar do tempo vai receber presas vivas. “As presas vivas têm que ser oferecidas com parcimônia, seguindo um protocolo. Primeiro uma mais fácil e depois vamos dificultando o nível, para ver como ele se sai. O tempo necessário para que esteja pronto quem vai dizer é o próprio animal”.

Assista o vídeo abaixo:

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo