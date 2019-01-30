Recuperada, onça passa por processo de readaptação no Refúgio Caiman, em Miranda

Meio Ambiente
O animal foi encontrado com apenas 39 quilos e reabilitado pelo Cras
Crédito do vídeo: Da Redação
Resgatada em condições precárias de saúde, uma onça-pintada macho chegou ao Refúgio Ecológico Caiman, uma fazenda de 53 mil hectares do município de Miranda. O animal foi encontrado com apenas 39 quilos e recuperado graças ao trabalho de profissionais do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).
Agora, passará por processo de readaptação para ser devolvido à natureza. No refúgio, onde diversos projetos de pesquisa e manejo de espécies recebem apoio, a onça deverá ficar num recinto provisório, uma espécie de quarentena, até que possa voltar ao habitat.
Segundo a bióloga Lilian Helaine, coordenadora do Projeto Onçafari, que funciona na fazenda, apesar da viagem complicada, o animal chegou tranquilo e foi colocado em um local específico. “Ele é um cara que não está acostumado a isso ainda, não entendeu que tem uma área de mata para explorar aqui”, explicou.
Ele foi alimentado com carne e frango e com o passar do tempo vai receber presas vivas. “As presas vivas têm que ser oferecidas com parcimônia, seguindo um protocolo. Primeiro uma mais fácil e depois vamos dificultando o nível, para ver como ele se sai. O tempo necessário para que esteja pronto quem vai dizer é o próprio animal”.
Assista o vídeo abaixo:
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