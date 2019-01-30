Recuperada, onça passa por processo de readaptação no Refúgio Caiman, em Miranda

Resgatada em condições precárias de saúde, uma onça-pintada macho chegou ao Refúgio Ecológico Caiman, uma fazenda de 53 mil hectares do município de Miranda. O animal foi encontrado com apenas 39 quilos e recuperado graças ao trabalho de profissionais do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

Agora, passará por processo de readaptação para ser devolvido à natureza. No refúgio, onde diversos projetos de pesquisa e manejo de espécies recebem apoio, a onça deverá ficar num recinto provisório, uma espécie de quarentena, até que possa voltar ao habitat.