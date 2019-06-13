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Servidores da Capital folgam nesta quinta-feira e retornam amanhã

O dia ainda será de folga para servidores do Estado em Corumbá, devido ao feriado de retomada da cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/06/2019 às 10:17

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Servidores do Governo de Mato Grosso do Sul que trabalham em Campo Grande terão folga nesta quinta-feira, 13 de junho, devido ao feriado de Santo Antônio, declarado padroeiro do município. Na sexta-feira (14.06), todos os serviços e repartições do Estado funcionam normalmente. 

Considerado um dos santos mais populares do Brasil, Santo Antônio se tornou protetor de Campo Grande graças a devoção do fundador da cidade, José Antônio Pereira, que construiu uma capela para o consagrado.

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No Estado, o santificado ainda é padroeiro dos municípios de Batayporã, Costa Rica, Jardim e Terenos. Nestas cidades também não haverá expediente de trabalho na quinta-feira.

O dia ainda será de folga para servidores do Estado em Corumbá, devido ao feriado de retomada da cidade, e Porto Murtinho, que comemora 107 anos de emancipação.

A folga para servidores do Executivo Estadual – que trabalham na Capital e nas cidades de Batayporã, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Porto Murtinho e Terenos – foi oficializada por meio de decreto publicado pelo governador Reinaldo Azambuja no Diário Oficial do Estado de 11 de janeiro deste ano.

“Os feriados instituídos pelos municípios em lei municipal serão observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, nas respectivas localidades”, diz o texto do documento.

Desta forma, unidades do Detran, Hemosul, Agenfa, Prático e outras que atendem a população não funcionarão na quinta-feira. O atendimento volta ao normal no dia 14 de junho de 2019, sexta-feira. As folgas não se aplicam aqueles que trabalham em serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública, por exemplo.

Gestores de órgãos e entidades vão garantir o funcionamento dos serviços essenciais durante o feriado por meio de escalas de serviço ou de plantão.

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