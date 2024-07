56% dos incêndios no Pantanal estão extintos, outros 40% estão controlados

Comitiva federal acompanha ações de enfrentamento aos incêndios florestais no Pantanal / Divulgação

Dos 55 incêndios florestais identificados no Pantanal, 31 estão extintos. Outros 24 estão ativos, dos quais 22 estão controlados. “Este é um momento que a gente pode até celebrar, mas é só uma celebração inicial. Nós vamos ter que manter as nossas equipes mobilizadas”, afirmou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em entrevista coletiva durante visita ao Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, 16.

Nesta segunda visita, além de Marina e a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), o ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) também esteve presente. Na visita, a comitiva do Governo atualizou não apenas os dados referentes aos resultados da ação federal na região, como também reforçou a força-tarefa que atua no enfrentamento da crise climática.

São 1.321 pessoas fazendo combate ao fogo. Destas, cerca de 830 são profissionais do Governo Federal, envolvendo Ibama, ICMBio, Forças Armadas, DNIT, Polícia Federal e Defesa Civil. “Eu celebro com alegria isso que está sendo feito aqui, primeiro é um sonho, um sonho de que a agenda ambiental deve ser uma agenda transversal, não uma agenda setorial, e a crise climática não permite mais que a gente trate o meio ambiente como um setor”, afirmou Marina Silva.

O reforço do planejamento das ações no Pantanal começou em setembro do ano passado. A ação preventiva do Governo Federal foi fundamental para que a combinação de mudança climática, escassez hídrica e uso errado do fogo, que provocaram uma antecipação das temporadas de incêndios no bioma, não provocasse cenas ainda mais desoladoras e atingisse proporções maiores que as até agora vistas. “Nós não chegamos tarde, nós estamos nesse processo de combate ao fogo no Pantanal desde o ano passado com projeto de prevenção”, pontuou a ministra Simone Tebet.

Reforço ao enfrentamento

Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou Medida Provisória que prevê crédito extraordinário no valor de R$ 137 para atender as ações emergenciais de combate ao aumento do número de focos de incêndio e da área queimada na região do Pantanal, além da crítica escassez hídrica que afeta a região.

Do valor total de mais de R$ 137 milhões, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima receberá R$ 72,3 milhões. O volume de recursos será distribuído nas ações de combate aos incêndios florestais, no âmbito do Ibama (R$ 38,1 milhões) e do ICMBIO (R$ 34,1 milhões), com a contratação de brigadistas, a aquisição de equipamentos de proteção individual e de combate, pagamento de despesas de diárias e passagens e locação de meios de transporte, terrestre e aéreo. Também está previsto apoio às Unidades de Conservação - UCs e seu entorno imediato, em especial o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e a Estação Ecológica do Taiamã, já que são áreas diretamente impactadas.

*Com informações da Agência Gov.