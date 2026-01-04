Acessibilidade

04 de Janeiro de 2026 • 08:55

Buscar

Últimas notícias
X
Serviço Militar

Aberto o prazo para Alistamento militar de 2026

Serviço é obrigatório para homens e voluntário para mulheres

Agencia Brasil

Publicado em 04/01/2026 às 06:34

Atualizado em 04/01/2026 às 06:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

O Alistamento Militar 2026 terá início nesta quinta-feira (1º) e seguirá até 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino, até mesmo para quem reside no exterior.

Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto às mulheres brasileiras que desejam voluntariamente prestar o serviço militar, desde que completem 18 anos em 2026.

O alistamento é feito gratuitamente, no período estabelecido, e obrigatório aos jovens do sexo masculino, mas quem perder o prazo arcará com multa por atraso e concorrerá à seleção do ano seguinte. Para as mulheres, o prazo de alistamento não será prorrogado.

De acordo com o Ministério da Defesa, o serviço militar cria uma reserva estratégica de recursos humanos qualificados, pronta para ser mobilizada em situações que exijam a defesa nacional ou apoio em ações subsidiárias.

Em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir às Forças Armadas, em 2026.

Como se alistar
As inscrições dos brasileiros que completam 18 anos em 2026 podem ser feitas pela internet no site do Alistamento Online, inclusive para os residentes no exterior. É necessário ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

Se não tiver acesso à internet ou preferir fazer o alistamento presencialmente, a partir de 2 de sexta-feira (2), o interessado deve se dirigir à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua residência, levando documentos originais de identificação. São eles: certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e comprovante de residência recente.

Confira aqui os endereços das JSM. Basta digitar o nome da cidade no campo de pesquisa. O sistema irá listar o endereço completo, o telefone de contato e, em alguns casos, o horário de atendimento.

Alistamento feminino
Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o serviço militar feminino disponibilizará 1.467 vagas, sendo 1.010 para o Exército do Brasil, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha do Brasil.

As vagas estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados, além do Distrito Federal. Em nota, o Ministério da Defesa informa que pretende expandir gradualmente esse número nos próximos anos.

Após a fase de incorporação, as mulheres deverão cumprir obrigatoriamente o Serviço Militar Inicial por 12 meses.

Pessoas com deficiência
Os jovens que com alguma condição de saúde impeditiva, como ser pessoa com deficiência (PCD) podem requerer a isenção do serviço militar. Para isso, devem levar documentos, comprovantes e laudos médicos já no momento do alistamento, em uma Junta de Serviço Militar.

O atestado médico, passado preferencialmente em posto de saúde público, deve conter o diagnóstico da incapacidade, por extenso e o respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como assinatura do médico sobre o carimbo que contenha o seu nome e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

O cidadão enfermo que, por incapacidade absoluta, esteja impossibilitado de comparecer à uma Junta de Serviço Militar, poderá ser representado pelo seu tutor ou curador, legalmente instituído, mediante apresentação do documento comprobatório.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Arrecadação

Contribuinte estadual ganha mais uma chance para regularizar débitos

Geral

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026

Premiação

Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões

Números sorteados foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Geral

Salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira

Publicidade

Geral

Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

ÚLTIMAS

Educação

Matrículas para novos alunos na rede municipal de Anastácio vão até 15/01

A rede municipal de Anastácio atende desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental

Aquidauana

Vítima de esfaqueamento é transferida em vaga zero para CG

A principal suspeita médica é de uma possível perfuração no pulmão, causada pelo golpe de arma branca sofrido durante a agressão.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo