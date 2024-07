Academia da Força Aérea forma 155 novos aspirantes

A Academia da Força Aérea é o maior complexo de ensino da aviação militar do Brasil / Divulgação

O Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, acompanhado do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, presidiu a solenidade de entrega de espadins na Academia da Força Aérea (AFA). A cerimônia foi realizada na manhã desta sexta-feira (5/7), em Pirassununga (SP). Na ocasião, 155 militares da turma Uiraçu receberam o espadim, símbolo do cadete.

No discurso, o Ministro exaltou o mérito dos “sentinelas dos ares” e os denominou como “o espírito vivo da Academia da Força Aérea”. “Que esse galardão seja apenas o início de sua jornada profissional, repleta de sucessos e vitórias, conscientes dos desafios e sacrifícios que a vida militar impõe aos seus quadros profissionais, especialmente aos comandantes e líderes”, acrescentou Mucio.

Durante o rito oficial, o Ministro da Defesa realizou a tradicional revista à tropa. Junto ao chefe da pasta, estava o Secretário-Geral da Defesa, Luiz Henrique Pochyly da Costa. Também participaram da solenidade os Ministros do Superior Tribunal Militar Tenente-Brigadeiro Carlos Vuyk de Aquino e Tenente-Brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira, dentre outras autoridades.

AFA

A Academia da Força Aérea é o maior complexo de ensino da aviação militar do Brasil. O “Ninho das Águias”, como é popularmente conhecido, forma oficiais de Aviação, de Intendência e de Infantaria. A missão é desenvolver em cada cadete atributos militares, intelectuais e profissionais, além dos padrões éticos, morais, cívicos e sociais.

*Com informações do Ministério da Defesa