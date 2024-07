Aquidauana deve registrar mínima de 11°C em nova queda de temperatura

Tempo nublado em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Aquidauana e outras cidades de Mato Grosso do Sul se preparam para enfrentar uma nova queda brusca de temperatura nos próximos dias. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mínima pode chegar a 11°C ao longo desta semana, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 14°C.

A influência de uma frente fria é a responsável por essas mudanças drásticas no clima. Entre segunda-feira, 8, e quinta-feira, 11, espera-se um aumento na umidade relativa do ar, maior nebulosidade e a possibilidade de chuvas em várias partes do estado. Esse cenário atmosférico é causado pelo avanço da frente fria, que traz consigo umidade e perturbações atmosféricas.

Os maiores acumulados de chuva estão previstos para segunda e terça-feira, assim como na quinta-feira, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Na terça-feira, a previsão é de muita nebulosidade com condições favoráveis para chuvas em todo Mato Grosso do Sul, o que deve resultar em uma pequena variação térmica devido à presença do ar frio por toda a região.

Entre quarta e quinta-feira, a aproximação de uma nova frente fria e o intenso transporte de umidade deverão aumentar a instabilidade, trazendo chuvas de intensidade fraca a moderada, principalmente nas mesmas regiões mencionadas anteriormente.

Portanto, os moradores de Aquidauana e arredores devem se preparar para dias frios e úmidos, com temperaturas bastante amenas para esta época do ano.