Aquidauana em alerta: Umidade do ar pode cair abaixo de 10%

Alertas vigentes

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou os alertas para Mato Grosso do Sul, reforçando o aviso sobre a situação crítica de baixa umidade do ar e onda de calor que atinge o estado. Em particular, a cidade de Aquidauana pode enfrentar um cenário extremo, com a umidade relativa do ar podendo cair abaixo de 10% nos próximos dias.

A situação é alarmante. A umidade relativa do ar abaixo de 12% cria um ambiente propenso a incêndios florestais e coloca a saúde da população em risco. Problemas respiratórios, como doenças pulmonares, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à desidratação são preocupações imediatas.

Recomendações

Diante dessa condição adversa, é crucial seguir algumas orientações para minimizar os riscos associados:

Hidratação: Beba bastante água e mantenha-se hidratado durante todo o dia. Evite bebidas diuréticas, como café e álcool, que podem aumentar a desidratação.



Evite Atividades Físicas Intensas: Atividades físicas devem ser evitadas, especialmente durante as horas mais quentes do dia. O esforço físico em clima seco pode agravar os problemas de saúde.



Proteção Solar: Evite exposição direta ao sol, principalmente nas horas de pico, entre 10h e 16h. Utilize chapéus, óculos de sol e protetor solar para se proteger.



Cuidados com a Pele e Ambiente: Use hidratantes para prevenir o ressecamento da pele e considere utilizar umidificadores de ambiente para melhorar as condições internas.

Contato para emergências

Para obter mais informações e assistência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.