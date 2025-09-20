Aquidauana enfrenta calor de 38°C e umidade crítica neste sábado

Tempo Seco em MS / Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Aquidauana deve enfrentar um sábado (21) de calor intenso, com máxima prevista de 38°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A cidade amanhece com mínima de 26°C e tempo firme, sob predomínio de sol e variação de nuvens.

Em Mato Grosso do Sul, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém as temperaturas elevadas, que podem chegar a 40°C em algumas regiões.

A baixa umidade relativa do ar, variando entre 10% e 30% nas horas mais quentes, acende o alerta para condições críticas de saúde e para o risco de incêndios florestais.

Apesar do tempo seco, o forte aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, de forma rápida e passageira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!