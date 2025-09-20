Acessibilidade

20 de Setembro de 2025 • 08:08

Aquidauana enfrenta calor de 38°C e umidade crítica neste sábado

Segundo o Cemtec, tempo firme predomina em MS, mas risco de incêndios aumenta com ar seco

Redação

Publicado em 20/09/2025 às 07:12

Atualizado em 20/09/2025 às 07:53

Tempo Seco em MS / Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Aquidauana deve enfrentar um sábado (21) de calor intenso, com máxima prevista de 38°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A cidade amanhece com mínima de 26°C e tempo firme, sob predomínio de sol e variação de nuvens.

Em Mato Grosso do Sul, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém as temperaturas elevadas, que podem chegar a 40°C em algumas regiões.

A baixa umidade relativa do ar, variando entre 10% e 30% nas horas mais quentes, acende o alerta para condições críticas de saúde e para o risco de incêndios florestais.

Apesar do tempo seco, o forte aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, de forma rápida e passageira.

