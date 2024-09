Aquidauana permanece coberta de fumaça de queimadas

Intensidade da fumaça na região / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana amanheceu coberta por uma densa camada de fumaça nesta quinta-feira, 11, devido aos incêndios florestais que se alastram na região.

As queimadas próximas a Forte Coimbra (Corumbá) foram identificadas por imagens de satélite do Google, que mostram a extensão das chamas.

Além disso, dados do Zoom Earth revelam que a fumaça não é apenas local, mas está sendo transportada por correntes de ar provenientes de vários estados brasileiros e até de países vizinhos, intensificando a poluição do ar na cidade.

Com o aumento das queimadas, os moradores de Aquidauana enfrentam dificuldades respiratórias e baixa visibilidade, enquanto as autoridades recomendam que a população evite atividades ao ar livre e redobre os cuidados com a saúde.

Frente fria

Para o fim de semana, a chegada de uma frente fria promete amenizar as temperaturas no Estado, com máximas entre 28 e 30 graus.

Há também previsão de chuva, principalmente nas regiões sul e sudoeste, o que pode ajudar a conter os focos de incêndio.

As autoridades seguem monitorando a situação.