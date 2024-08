Incêndio devasta fazendas e fumaça cobre Pantanal de Aquidauana

Intensa fumaça na região / Divulgação

Um incêndio devastador está causando estragos em várias fazendas na região pantaneira próxima a Aquidauana, desde a manhã desta quinta-feira, 1°. As chamas têm avançado rapidamente, afetando propriedades em Tupãceretã, Santa Sofia, Entre Rios, Barra Mansa e Rio Negro.

Imagens capturadas na manhã desta quinta-feira mostram uma densa cortina de fumaça que cobre o horizonte, tornando a visibilidade difícil e criando uma atmosfera opressiva na região. A fumaça, visível a quilômetros de distância, tem causado preocupação entre dos moradores.

De acordo com moradores, o forte vento tem exacerbado a situação, facilitando a propagação do fogo em áreas de mata seca. O incêndio já atingiu cercas e estruturas nas fazendas afetadas, aumentando o impacto sobre a agricultura e a pecuária local.

As equipes de combate a incêndios estão trabalhando intensamente para controlar as chamas, mas as condições climáticas adversas e a vegetação seca complicam os esforços. As autoridades pedem que a população permaneça atenta e siga as orientações de segurança, além de reportar quaisquer focos de incêndio às equipes de emergência.

Veja o vídeo: