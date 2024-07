Atenção! Umidade mínima do ar em Aquidauana nesta quinta-feira é de 10%

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A quinta-feira (25) em Aquidauana será marcada com névoa seca e alerta de baixa umidade do ar, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima prevista para a cidade é de 36ºC e sem previsão de chuvas. O dia inicia fresco, com 18ºC.

Em Miranda, a mínima também é de 18ºC e máxima de 35ºC, com previsão de baixa umidade do ar, em 20%.

Já em Bonito, a quarta-feira inicia com 18ºC e a máxima chega a 35ºC e umidade em 20%.

A previsão do tempo para Corumbá é de 17ºC com máxima de 37ºC e sem chuvas.