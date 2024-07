Ator de Pantanal cai do segundo andar e morre em Cuiabá, no Mato Grosso

João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

O ator Thommy Schiavo, de 39 anos que viveu o peão Zoinho no remake de "Pantanal", morreu após cair do segundo andar de um apartamento no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Conforme noticiado pelo G1, o ator estava bebendo com alguns amigos em uma conveniência próxima da residência. Ele morava em um conjunto de quitinetes de dois andares.

Thommy foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, mas já sem vida.

Ainda segundo o G1, A polícia informou que, baseado nas imagens de câmera de segurança, ele estava sentado no andar superior e, depois, se deitou no chão por alguns minutos. Em seguida, se desequilibrou e caiu por cima do parapeito.

O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Cuiabá para realização de perícia.

Thommy Schiavo fez parte do elenco da segunda fase da novela Pantanal, da TV Globo. Thommy interpretou o peão João Zoinho que trabalhava na fazenda de José Leôncio.