Bolão leva prêmio acumulado de R$ 62 milhões da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Um bolão de 22 cotas registrado em Várzea Paulista (SP) embolsou o prêmio acumulado da Mega-Sena de R$ 62.156.999,30, na noite de terça-feira (20).

Além disso, 37 apostadores sul-mato-grossenses ganharam R$ 1.537,77 ao acertar quatro das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.744 da Mega-Sena.

Os números 20, 31, 34, 38, 42, 51 compuseram a modalidade, que premiou 62 volantes com a quina de R$ 58.041,07. Já a quadra teve 3.343 vencedores totais.

Apostas de Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora e Três Lagoas estão entre os premiados.

Os valores podem ser sacados no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da estatal. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece às 19h de quarta-feira (21). É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também pela internet, no aplicativo oficial.