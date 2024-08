Bombeiros de SC chegam em MS para combate aos incêndios

Divulgação

Nesta semana, 30 bombeiros militares de Santa Catarina chegaram ao Mato Grosso do Sul para reforçar o combate aos incêndios florestais que têm assolado a região. A equipe foi enviada em resposta à crescente necessidade de apoio, devido às características específicas da área, como a biomassa acumulada e as condições climáticas adversas.

As autoridades locais enfatizaram a urgência do suporte na região de Aquidauana, onde os incêndios têm causado danos significativos. A combinação de alta temperatura, baixa umidade e ventos intensos tem dificultado o controle das chamas, colocando em risco a fauna, a flora e as comunidades rurais.

A operação é parte de uma cooperação interestadual que visa fortalecer as ações de prevenção e combate aos incêndios em áreas críticas do país.