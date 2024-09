Capacitação em atletismo fortalece formação de treinadores em MS

Atletismo no parque Ayrton Senna / Fundesporte

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promove curso de treinamento básico de atletismo, em Campo Grande, junto à CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FAMS (Federação de Atletismo do Mato Grosso do Sul). A capacitação ocorre entre 19 e 22 de setembro, das 8 às 18 horas, e é voltada aos profissionais de Educação Física que integram o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar).

Ministrante do curso, Kiyoshi Takahashi é professor de Educação Física e mestre em Metodologia do Treinamento Desportivo. A formação será dividida em módulos teóricos e práticos. Na parte teórica, serão abordados temas como: crescimento e desenvolvimento, introdução à anatomia e fisiologia, fases sensíveis do desenvolvimento, além do planejamento a longo prazo para a evolução do atleta. Já nas atividades práticas, os participantes aprenderão técnicas de arremesso e lançamento de peso, revezamento, salto em altura, treinamento em circuito e salto em distância.

A abertura do curso, realizada na manhã desta quinta-feira (19), na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado. O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza o papel crucial da capacitação contínua dos treinadores para o desenvolvimento do esporte no estado.

“Investir na formação de nossos treinadores é fundamental para o sucesso do esporte em nosso estado. O curso que estamos promovendo é uma oportunidade valiosa para aprimorar as habilidades dos profissionais que atuam diretamente com nossos jovens atletas. Através de iniciativas como essa, buscamos fortalecer o Prodesc e garantir que nossos talentos recebam a melhor orientação possível, preparando-os para se destacar tanto em competições quanto em sua vida pessoal e profissional”, destaca Miranda.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, salienta a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento do esporte sul-mato-grossense. “Fortalecer os cursos de desenvolvimento para treinadores, é um grande diferencial do nosso estado, todo esse conhecimento é para que o atletismo cresça no Mato Grosso do Sul. Atletismo é a modalidade escolar que mais traz medalha para o estado e isso é fruto do trabalho de vocês professores”.

Presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos também ressalta a relevância do curso para a formação dos professores, com o intuito de democratizar o conhecimento esportivo no interior do estado.

“Capacitar é formar uma base de conhecimento que vai reverberar para os municípios do estado, possibilitando a identificação de novos atletas, o acompanhamento, o monitoramento, a evolução desses atletas, o estado de Mato Grosso do Sul vem fazendo isso muito bem, e é extremamente importante investir no ser humano, investir no professor, é a certeza que esses professores terão um conhecimento de excelência”, afirma Campos.

Confira neste link a programação completa do curso.

Sobre o Prodesc

Coordenado pela Fundesporte junto à Sed (Secretaria de Estado de Educação), o Prodesc objetiva incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade. O treinamento desportivo é realizado no contraturno das aulas nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) e também tem a finalidade de identificar potenciais talentos esportivos entre os alunos-atletas.

Atualmente, são 1.271 projetos aprovados, de 614 professores. O Prodesc atende aproximadamente 30 mil alunos, de 310 escolas, em 73 municípios. Ao todo, são 24 modalidades esportivas ofertadas (convencionais e paralímpicas), individuais e coletivas.

Com informações da Comunicação Setesc