Carbono Neutro do mundo: Governo de MS lança projeto Bonito Eco Criativa

Riedel no Festival de Inverno / Álvaro Rezende/Governo do Estado

Em 2022, Bonito conquistou o certificado de 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do mundo. E as ações de descarbonização do turismo local continuam. Dentro da política da transversalidade institucional, durante o Festival de Inverno de Bonito, o governador Eduardo Riedel lançou nesta sexta-feira (23) o projeto “Bonito Eco Criativa”, para incentivar práticas ainda mais responsáveis e ter a comunidade engajada com o turismo.

Com o objetivo de consolidar a cidade de Bonito como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, o projeto será executado por intermédio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e terá o apoio de diversos parceiros promovendo práticas responsáveis e sustentáveis que beneficiem tanto a comunidade local quanto o meio ambiente.

A Fundtur-MS, além do papel de promover e apoiar o turismo durante o festival, se destaca nesta edição pela participação nas ações relacionadas ao clima e conservação. Em parceria com a empresa Compensei, vai atuar na medição e compensação das emissões de carbono geradas pelo público que vai passar pelo festival. Não à toa, o município de Bonito é reconhecido internacionalmente como principal destino de ecoturismo do Brasil.

O governador destacou que o objetivo é incluir a população no desenvolvimento gerado por meio do turismo. “O objetivo é fazer de Bonito um projeto piloto que congrega quatro grandes eixos econômicos para assim ter a cidade como referência, além do ecoturismo, de evolução da qualidade de vida, principalmente para os cidadãos aqui de Bonito. A gente quer ver toda a inclusão acontecer a partir do turismo. É um projeto ousado que envolve qualificação”, disse.

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, explicou que o “Bonito Eco Criativa” vem em um momento de aumento de turistas, de 200 mil para 300 mil/ano, em um período de cinco anos, o que gerou necessidades específicas, como a qualificação profissional e mais ainda cuidado com a questão ambiental.

Segundo ele, o projeto é “um movimento transformador e estruturante para a cidade”. “Nós estamos conseguindo materializar a transversalidade (do governo) aqui na prática. E nós não estamos começando esse movimento hoje. Ele já está acontecendo. A gente está anunciando para vocês algo que já vem acontecendo há dois anos. E agora ele toma forma, toma uma marca para a gente poder começar a ter mais forte. O que é esse trabalho de referência? A gente está com o olho no futuro, agindo no presente”, declarou.

“Esse é o objetivo do nosso movimento, que é o turismo como instrumento para reposicionar Bonito como um destino responsável, criativo e inovador. Nós chegamos num ponto de Bonito aqui da curva crescente de fluxo, mas se a gente não pensar agora os próximos 20, 30 anos e começar a agir agora com ações transformadoras, a gente não consegue manter essa vanguarda do que é o principal destino de ecoturismo do país”.

E o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou a alegria do lançamento ser feito no Festival de Inverno de Bonito. “Eu quero dizer da satisfação desse momento Esse lançamento aqui no Festival de Inverno de Bonito, que tem essa questão da transversalidade, e tem uma questão muito importante que o senhor fala muito de trazer o desenvolvimento para o Estado sem deixar ninguém para trás. Esse projeto é exatamente isso. E as ações que a gente tem feito na secretaria”.

Eixos principais

Alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável e políticas climáticas, o foco do projeto ‘Bonito Cidade Ecocriativa’ se baseia em quatro eixos estratégicos: educação, sustentabilidade, economia criativa e inovação.

Na educação, a intenção é gerar oportunidades para os jovens acessarem novos conhecimentos, além de apoiar a qualificação permanente do trade e colaboradores. Os parceiros nessa área são o Sesi, a implementação do curso de robótica na rede municipal, e a SED (Secretaria de Estado de Educação), na implantação da Escola de Hospitalidade e Turismo de Bonito.

Na área de sustentabilidade serão promovidas novas práticas que contribuam para a redução das emissões de carbono no setor do turismo (água, energia, resíduos), em uma parceria com a Green Initiative – certificação de Bonito com Destino de Ecoturismo Carbono Neutro.

Na economia criativa, o “Bonito Eco Criativa” vai apoiar a comunidade em estratégias que incentivem uma governança comunitária efetiva, que permita acesso à cultura e ao lazer e que incentive a economia criativa associada ao turismo, tendo como parceiros a Superintendência Economia Criativa, Sebrae, Semadesc e Prefeitura de Bonito.

E no quesito inovação, o objetivo é apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras para os desafios do destino turístico de Bonito. Os parceiros dessa área são Sesi, Ministério do Turismo e Instituto Ciudades del Futuro.

*Com informações da Comunicação Governo de MS