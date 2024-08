Cientista de Aquidauana é reconhecido no mundo por próteses controladas pela mente

Este ano, Borges fundou a Kortex Corp / Arquivo Pessoal

Em uma notável conquista para a neurotecnologia, um cientista de Aquidauana ganhou destaque internacionalmente por suas inovações no controle de próteses com a força do pensamento. Luiz Fernando da Silva Borges, com apenas 26 anos, foi incluído na lista dos "Innovators Under 35" da MIT Technology Review, uma publicação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Atualmente cursando engenharia da computação no Inteli, Borges está à frente de pesquisas voltadas para o tratamento e reabilitação de várias condições médicas. Seu objetivo é usar a neurotecnologia para melhorar a vida de pessoas com paralisia cerebral, paraplegia e sequelas de AVC.

Este ano, Borges fundou a Kortex Corp, uma empresa que se dedica ao ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias baseadas em interfaces cérebro-máquina não invasivas. A Kortex Corp visa oferecer soluções práticas para a sociedade e foi um dos motivos que levaram Borges a ser destacado na lista dos empreendedores mais inovadores do Brasil, conforme noticiado pelo site G1 na sexta-feira (16).

Sua trajetória de sucesso começou antes mesmo da faculdade, quando desenvolveu um método para controlar próteses robóticas com sensibilidade tátil, o que lhe garantiu um prêmio do Lincoln Laboratory do MIT e a nomeação do asteroide (33503) Dasilvaborges em sua honra.

Borges tem se empenhado em pesquisas sobre interfaces cérebro-máquina desde o início de sua carreira. Ele vê a neurotecnologia como uma força transformadora para a medicina e a ciência no Brasil e, através da Kortex Corp, deseja continuar a desenvolver tecnologias que beneficiem pessoas com diversas condições médicas.

Em entrevista ao site G1, Borges revelou que a Kortex Corp se concentra em três áreas principais: o ensino de neurotecnologia, a disponibilização de equipamentos educacionais para jovens e o incentivo à pesquisa científica em universidades públicas brasileiras.

Além de seu trabalho de pesquisa, Borges é um divulgador ativo da ciência, com o maior perfil de neurotecnologia no Instagram, acumulando mais de 150 mil seguidores. Ele acredita que o interesse da população brasileira por ciência e tecnologia está crescendo e sua missão é tornar esses conhecimentos acessíveis a todos.

