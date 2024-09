Colisão entre carretas causa explosão e mata família em Bela Vista

Veículo explodiu na colisão / Divulgação

Um trágico acidente envolvendo duas carretas resultou na morte de quatro pessoas na tarde desta terça-feira, 3, na BR-060. O incidente ocorreu no trevo que conecta os municípios de Bela Vista e Antônio João.

O delegado Renato Fazza, encarregado da investigação, informou que ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do acidente. No entanto, a Polícia Civil e a Perícia já estão a caminho do local para apurar os fatos.

De acordo com o Jatobá News, uma das carretas envolvidas estava transportando uma família originária de Ponta Porã. As vítimas, que faleceram no local, incluem o motorista, sua esposa e seu filho. No outro caminhão, o motorista, que viajava sozinho, também perdeu a vida no acidente.