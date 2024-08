Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Aquidauana

Motociclista e garupa sofreram ferimentos / Divulgação

Na manhã de sábado, 17, por volta das 11h47, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi chamada para um acidente na Rua Estevão Alves Correa, no bairro Alto, para atendimento após a colisão entre um carro e uma motocicleta, com duas vítimas.

A primeira vítima, um homem de 59 anos, estava consciente e orientado, mas queixava-se de dores no tórax. A segunda vítima, uma mulher com iniciais, também estava consciente e orientada, apresentando escoriações no braço esquerdo e uma possível fratura no punho. Ambas eram ocupantes da motocicleta.

A condutora do carro, uma mulher, não sofreu ferimentos. As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana para tratamento adicional.