Conselheiro substituto do TCE-MS integra equipe de avaliação do MMD-TC

Divulgação

O conselheiro substituto do TCE-MS, Célio Lima de Oliveira, participou nesta quinta e sexta-feira, 15 e 16 de agosto, de uma visita ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) da subcomissão da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), responsável por realizar a avaliação de desempenho da Corte no âmbito do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC).

A equipe, comandada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), conselheiro Antonio Gilberto de Oliveira Jales, é integrada pelo conselheiro-substituto Célio Lima de Oliveira, do TCE-MS, e pelas auditoras de controle externo Karina Ramos Travaglia e Rayane Marques Silva Macau, dos Tribunais de Contas dos Estados do Espírito Santo e do Piauí, respectivamente.

Eles foram recebidos na manhã desta quinta (15) pelo presidente do TCE-PR, conselheiro Fernando Guimarães, e pelo vice-presidente da Casa, conselheiro Ivens Linhares, que também integra a Comissão de Controle da Qualidade da Avaliação com base no MMD-TC, constituída na instituição em abril deste ano junto à Comissão de Avaliação com base na mesma metodologia. Servidores integrantes de ambos os grupos também participaram da reunião inicial.

MMD-TC

O MMD-TC é um instrumento de avaliação que visa verificar o desempenho dos Tribunais de Contas, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria nas rotinas administrativas, de fiscalização e julgadoras. O projeto também procura dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas pelos órgãos de controle.