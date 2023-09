Corpo de adolescente é encontrado na prainha de Anastácio

Corpo estava preso entre galhos no rio / Fotos: João Eric e Ronald Regis/O Pantaneiro

Juliezer Nogueira Dias, de 17 anos, que havia desaparecido no último domingo, 17, foi encontrado na tarde desta terça-feira, 19, próximo à prainha de Anastácio. O corpo estava preso em galhos no Rio Aquidauana .

Os Bombeiros e Policia Científica estão no local retirando o corpo, que foi localizado por volta das 15h25, a 500 metros do local onde foi visto pela última vez com vida.

Entenda o caso

A equipe de resgate foi acionada no último domingo, dia 17, após receber um chamado de emergência informando o desaparecimento do rapaz durante um banho no Rio Aquidauana.

A equipe de resgate iniciou os procedimentos para localizar o desaparecido.

Conforme informações preliminares, o jovem estava acompanhado de outras pessoas, enquanto se banhavam no rio e, em um momento de distração, perceberam a ausência do amigo. Com isso, solicitaram ajuda do Corpo de Bombeiros, através do número 193.