Defensoria realiza mutirão para reconhecimento de paternidade em MS

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza neste sábado (17), na Capital e interior, a terceira edição do mutirão para reconhecimento de paternidade “Meu Pai tem Nome”.



Conforme o coordenador do Núcleo da Família, defensor público Carlos Felipe Guadanhim Bariani, o projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege). Em cada Estado, a Defensoria Pública realizará diversas atividades para auxiliar no reconhecimento de paternidade.



“Ter o nome do pai oficialmente em seus registros é algo de extrema importância, não apenas pela oportunidade de um possível convívio familiar, mas porque isso, hoje, define questões que, antes, não eram urgentes, mas que agora são, como o pagamento de uma pensão alimentar ou até mesmo garantir a condição de herdeiro”, pontua o coordenador.



De acordo com dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), de janeiro deste ano até o início do mês de agosto, Mato Grosso do Sul já registrou mais de 1.700 filhas e filhos apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento.



“Nesta edição do Meu Pai Tem Nome serão realizadas ações para reconhecimento de paternidade, realização de exames de DNA e atividades de educação em direitos, com uma programação voltada à efetivação do direito fundamental de filiação”, revela o coordenador.



Para receber o serviço, a pessoa interessada deverá agendar o atendimento, que pode ser por meio do portal institucional da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul), ou ir pessoalmente às unidades da unidade da Defensoria Pública.