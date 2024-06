Detran traz especialistas em sinalização viária e mobilidade urbana

Sede do Detran-MS / Divulgação

Para ampliar os conhecimentos na área de sinalização viária, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza na próxima quinta-feira, 27, um encontro que vai reunir diretores das agências municipais de trânsito dos 79 municípios do Estado.

Idealizado pelo Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, com apoio da Direng (Diretoria de Engenharia), o encontro tem objetivo de agregar conhecimentos na área de trânsito. “É uma capacitação que estamos planejando há um tempo. Convidamos dois especialistas da área de sinalização viária e mobilidade urbana, para fazer essa qualificação. É extremamente importante que as agências municipais estejam alinhadas”.

A palestra sobre sinalização semafórica, horizontal e vertical será ministrada pelo especialista em semáforos Alexandre Zum Winkel, que possui vasta experiência em programação e revisões de temporização semafórica.

Alexandre Zum Winkel é Tecnólogo em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, se especializou em Engenharia de Tráfego pela Universidade de Berlim em 1994.

Já prestou consultoria na área de planejamento e elaboração de projetos para inúmeros municípios de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará e Mato Grosso do Sul.

A condução da palestra sobre plataforma de gestão e mobilidade, será feita pelo especialista da área comercial e de tecnologia, Renato Rapolli Filho. Formado em Relações Internacionais, atuou na área de administração pública no Exército Brasileiro, atuou em empresas renomadas como a Accenture, maior empresa de consultoria do mundo.

Residiu um tempo na Irlanda, onde trabalhou em uma multinacional. De volta ao Brasil, atua na parte de consultoria que promove tecnologia de ponta para cidades e entidades públicas em parceria com o Google.

O encontro técnico é voltado a diretores das agências municipais de trânsito do Estado, e será realizado na sede do Detran-MS em Campo Grande, no Auditório Antonio Carlos Mattos de Lima, das 8h às 17h. Para os representantes que não conseguirem participar presencialmente do evento, a Diretoria de Engenharia (Direng) irá disponibilizar um link para acesso a transmissão ao vivo pelo Youtube.

*Com informações da Comunicação Detran-MS